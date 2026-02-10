NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Computer Programs and Systems von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Computer Programs and Systems-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Computer Programs and Systems-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,918 Computer Programs and Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Computer Programs and Systems-Aktie auf 19,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,81 Prozent abgenommen.

Am Markt war Computer Programs and Systems jüngst 304,14 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at