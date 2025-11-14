Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Comtech Telecommunications-Investition im Blick
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comtech Telecommunications-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Comtech Telecommunications-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Comtech Telecommunications-Aktie 23,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,348 Comtech Telecommunications-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14,00 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 13.11.2025 auf 3,22 USD belief. Mit einer Performance von -86,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Comtech Telecommunications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98,17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
