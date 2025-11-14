NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comtech Telecommunications-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Comtech Telecommunications-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Comtech Telecommunications-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Comtech Telecommunications-Aktie 23,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,348 Comtech Telecommunications-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14,00 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 13.11.2025 auf 3,22 USD belief. Mit einer Performance von -86,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Comtech Telecommunications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at