NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Comtech Telecommunications-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Comtech Telecommunications-Papier an diesem Tag 3,16 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 316,456 Comtech Telecommunications-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Aktie auf 2,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 917,72 USD wert. Das entspricht einem Minus von 8,23 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Comtech Telecommunications eine Börsenbewertung in Höhe von 91,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
