NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Covenant Transport eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Covenant Transport-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Covenant Transport-Aktie an diesem Tag 9,05 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Covenant Transport-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,056 Covenant Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,05 USD wert. Damit wäre die Investition um 156,05 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Covenant Transport zuletzt 581,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at