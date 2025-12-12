NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel hätte eine Investition in CSG Systems International von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen CSG Systems International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CSG Systems International-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 34,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CSG Systems International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,927 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 225,61 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 125,61 Prozent.

Zuletzt verbuchte CSG Systems International einen Börsenwert von 2,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at