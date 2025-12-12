CSG Systems International Aktie
WKN: 899518 / ISIN: US1263491094
|Lukrative CSG Systems International-Anlage?
|
12.12.2025 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel hätte eine Investition in CSG Systems International von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CSG Systems International-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 34,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CSG Systems International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,927 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 225,61 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 125,61 Prozent.
Zuletzt verbuchte CSG Systems International einen Börsenwert von 2,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!