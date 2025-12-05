CSG Systems International Aktie

CSG Systems International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899518 / ISIN: US1263491094

CSG Systems International-Anlage im Blick 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSG Systems International-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CSG Systems International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das CSG Systems International-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44,08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 226,860 CSG Systems International-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 529,49 USD, da sich der Wert eines CSG Systems International-Papiers am 04.12.2025 auf 77,27 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 75,29 Prozent.

CSG Systems International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,21 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
