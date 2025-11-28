NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CSG Systems International von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CSG Systems International-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das CSG Systems International-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CSG Systems International-Papiers betrug an diesem Tag 60,87 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CSG Systems International-Aktie investiert, befänden sich nun 16,428 CSG Systems International-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 78,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 289,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,96 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für CSG Systems International eine Börsenbewertung in Höhe von 2,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at