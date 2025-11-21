NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSG Systems International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem CSG Systems International-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55,20 USD wert. Bei einem CSG Systems International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,812 CSG Systems International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2025 auf 77,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,62 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,62 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von CSG Systems International betrug jüngst 2,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at