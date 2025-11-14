CSG Systems International Aktie

WKN: 899518 / ISIN: US1263491094

Lohnende CSG Systems International-Anlage? 14.11.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSG Systems International von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CSG Systems International-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die CSG Systems International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CSG Systems International-Anteile 35,42 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 282,326 CSG Systems International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (78,49 USD), wäre die Investition nun 22 159,80 USD wert. Damit wäre die Investition um 121,60 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von CSG Systems International belief sich zuletzt auf 2,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

