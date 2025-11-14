CSG Systems International Aktie
WKN: 899518 / ISIN: US1263491094
|Lohnende CSG Systems International-Anlage?
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSG Systems International von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die CSG Systems International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CSG Systems International-Anteile 35,42 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 282,326 CSG Systems International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (78,49 USD), wäre die Investition nun 22 159,80 USD wert. Damit wäre die Investition um 121,60 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von CSG Systems International belief sich zuletzt auf 2,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CSG Systems International Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu CSG Systems International Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CSG Systems International Inc.
|67,00
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.