Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Deckers Outdoor-Investition im Blick
|
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren verdient
Die Deckers Outdoor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Deckers Outdoor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 123,229 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 390,63 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Anteils am 18.12.2025 auf 100,55 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 139,06 Prozent angewachsen.
Deckers Outdoor wurde am Markt mit 14,94 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
