NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Dorel Industries-Papier via Börse TSX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,31 CAD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie investierten, hätten nun 577,701 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2024 auf 6,47 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 737,72 CAD wert. Die Abnahme von 10 000 CAD zu 3 737,72 CAD entspricht einer negativen Performance von 62,62 Prozent.

Alle Dorel Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 209,96 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at