NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Dorel Industries-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dorel Industries-Anteile an diesem Tag 14,41 CAD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 693,963 Dorel Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Dorel Industries-Anteile wären am 10.11.2023 3 719,64 CAD wert, da der Schlussstand 5,36 CAD betrug. Damit hätte sich die Investition um 62,80 Prozent verkleinert.

Dorel Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 174,42 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at