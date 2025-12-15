NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in East West Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

East West Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die East West Bancorp-Anteile bei 42,07 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 237,699 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 007,37 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Anteils am 12.12.2025 auf 113,62 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 170,07 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 15,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at