eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|eBay-Investition
|
28.11.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor einem Jahr verdient
eBay-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 64,31 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die eBay-Aktie investierten, hätten nun 1,555 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 82,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,27 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,27 Prozent erhöht.
Alle eBay-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
