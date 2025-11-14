eBay Aktie

eBay-Anlage unter der Lupe 14.11.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren eBay-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades eBay-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das eBay-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,547 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 84,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 734,74 USD wert. Mit einer Performance von +73,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

eBay erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

