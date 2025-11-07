eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|eBay-Investment im Blick
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades eBay-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,58 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,464 eBay-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (80,85 USD), wäre das Investment nun 199,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99,24 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von eBay belief sich zuletzt auf 36,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Denis Radovanovic / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc.
|70,05
|-0,34%
