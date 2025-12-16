NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Exelixis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Exelixis-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 964,637 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.12.2025 81 296,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 712,97 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Exelixis betrug jüngst 11,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at