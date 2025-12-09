NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Exelixis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Exelixis-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,77 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 53,277 Exelixis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 246,67 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 08.12.2025 auf 42,17 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 124,67 Prozent.

Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at