NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expedia-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expedia-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Expedia-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Expedia-Anteile 123,21 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 81,162 Expedia-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.12.2025 auf 281,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 818,76 USD wert. Damit wäre die Investition 128,19 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Expedia zuletzt 33,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at