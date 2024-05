NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Franklin Electric-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,39 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Franklin Electric-Aktie investierten, hätten nun 2,025 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 98,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 199,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99,88 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Franklin Electric einen Börsenwert von 4,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at