NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: Hätte sich eine FreightCar America-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in FreightCar America gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades FreightCar America-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 9,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,460 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,42 Prozent vermindert.

FreightCar America wurde jüngst mit einem Börsenwert von 185,35 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at