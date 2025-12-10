NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen FreightCar America-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades FreightCar America-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die FreightCar America-Aktie an diesem Tag 21,79 USD wert. Bei einem FreightCar America-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 458,926 FreightCar America-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 9,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 139,51 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 58,60 Prozent.

FreightCar America markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at