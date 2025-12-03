NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in FreightCar America-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der FreightCar America-Aktie statt. Zum Handelsende stand das FreightCar America-Papier an diesem Tag bei 2,67 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das FreightCar America-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 374,532 FreightCar America-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (8,21 USD), wäre die Investition nun 3 074,91 USD wert. Damit wäre die Investition um 207,49 Prozent gestiegen.

Insgesamt war FreightCar America zuletzt 155,78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at