NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 3 Jahren verdient
Das FreightCar America-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 3,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,100 FreightCar America-Anteilen. Die gehaltenen FreightCar America-Aktien wären am 25.11.2025 212,20 USD wert, da der Schlussstand 7,83 USD betrug. Mit einer Performance von +112,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
FreightCar America wurde jüngst mit einem Börsenwert von 148,83 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
