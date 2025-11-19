NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FreightCar America von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FreightCar America-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.11.2024 wurde das FreightCar America-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 10,84 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 922,509 FreightCar America-Aktien. Die gehaltenen FreightCar America-Papiere wären am 18.11.2025 6 872,69 USD wert, da der Schlussstand 7,45 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -31,27 Prozent.

Insgesamt war FreightCar America zuletzt 146,78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at