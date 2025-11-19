Geron Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 19.11.2022 wurde die Geron-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Geron-Papier bei 2,26 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4 424,779 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (1,11 USD), wäre das Investment nun 4 911,50 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,88 Prozent verringert.
Alle Geron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 719,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
