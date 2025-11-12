Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Profitable Geron-Investition?
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geron-Investment von vor einem Jahr verloren
Geron-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Geron-Papiers betrug an diesem Tag 3,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 251,889 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 314,86 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 11.11.2025 auf 1,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,51 Prozent verringert.
Geron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 739,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geron Corp.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geron-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Geron präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)