NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geron-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Geron-Investment gewesen.

Geron-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Geron-Papiers betrug an diesem Tag 3,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 251,889 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 314,86 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 11.11.2025 auf 1,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,51 Prozent verringert.

Geron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 739,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at