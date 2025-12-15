Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Investmentbeispiel
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Integra LifeSciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Integra LifeSciences-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Integra LifeSciences-Papier an diesem Tag 56,36 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investierten, hätten nun 17,743 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 238,11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 76,19 Prozent verkleinert.
Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
