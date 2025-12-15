Integra LifeSciences Holdings Aktie

Integra LifeSciences Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Integra LifeSciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Integra LifeSciences-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Integra LifeSciences-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Integra LifeSciences-Papier an diesem Tag 56,36 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investierten, hätten nun 17,743 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 238,11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 76,19 Prozent verkleinert.

Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Integra LifeSciences Holdings Corp.mehr Nachrichten