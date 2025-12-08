Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Integra LifeSciences-Investment im Blick
|
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde die Integra LifeSciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Integra LifeSciences-Aktie bei 24,10 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,149 Integra LifeSciences-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 13,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,06 Prozent.
Der Integra LifeSciences-Wert an der Börse wurde auf 1,03 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
