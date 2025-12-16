InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
Lukratives InterDigital-Investment?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterDigital-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das InterDigital-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren InterDigital-Anteile an diesem Tag 196,81 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 50,810 InterDigital-Aktien. Die gehaltenen InterDigital-Anteile wären am 15.12.2025 17 828,87 USD wert, da der Schlussstand 350,89 USD betrug. Damit wäre die Investition um 78,29 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für InterDigital eine Börsenbewertung in Höhe von 9,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
