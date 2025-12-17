NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,81 Prozent schwächer bei 22 693,32 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,104 Prozent fester bei 23 135,61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23 111,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 22 692,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 159,20 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,73 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 708,07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 261,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 20 109,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Harvard Bioscience (+ 12,43 Prozent auf 0,79 USD), Lifecore Biomedical (+ 9,86 Prozent auf 8,47 USD), Geron (+ 4,48 Prozent auf 1,40 USD), Americas Car-Mart (+ 3,81 Prozent auf 26,97 USD) und Monro Muffler Brake (+ 3,28 Prozent auf 21,44 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil TTM Technologies (-8,95 Prozent auf 61,58 USD), Comtech Telecommunications (-8,36 Prozent auf 2,85 USD), Modine Manufacturing (-7,36 Prozent auf 128,39 USD), American Superconductor (-6,95 Prozent auf 29,04 USD) und InterDigital (-6,63 Prozent auf 325,00 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 63 788 321 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,657 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

