NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 28.05.2014 wurde das Intuitive Surgical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,679 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.05.2024 auf 404,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 991,36 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 9 991,36 USD entspricht einer Performance von +899,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 143,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at