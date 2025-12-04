NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in JetBlue Airways eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit JetBlue Airways-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,48 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 392,465 JetBlue Airways-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 4,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 848,51 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 81,51 Prozent verkleinert.

JetBlue Airways markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at