NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die JetBlue Airways-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,71 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JetBlue Airways-Aktie investiert, befänden sich nun 63,654 JetBlue Airways-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 287,71 USD wert. Damit wäre die Investition um 71,23 Prozent gesunken.

Am Markt war JetBlue Airways jüngst 1,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at