NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: Über diese Dividende können sich KLA-Tencor-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor am 05.11.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 6,75 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die KLA-Tencor-Dividende im Vorjahresvergleich um 19,47 Prozent erhöht. 904,59 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,02 Prozent zugenommen.
Entwicklung der KLA-Tencor-Dividendenrendite
Schlussendlich notierte die KLA-Tencor-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 1 227,10 USD. Der KLA-Tencor-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,75 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,69 Prozent betrug.
Vergleich von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der KLA-Tencor-Kurs via NASDAQ 83,24 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 83,35 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
KLA-Tencor-Dividendenausblick
Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 7,71 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,63 Prozent absinken.
Basisdaten der KLA-Tencor-Aktie
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens KLA-Tencor beträgt aktuell 157,115 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von KLA-Tencor beträgt aktuell 29,50. 2025 setzte KLA-Tencor 12,149 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 30,37 USD.
