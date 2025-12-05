NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Landstar System-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Landstar System-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Landstar System-Anteile bei 133,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,749 Landstar System-Aktien. Die gehaltenen Landstar System-Anteile wären am 04.12.2025 105,32 USD wert, da der Schlussstand 140,68 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 5,32 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Landstar System belief sich jüngst auf 4,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at