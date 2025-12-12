NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Lifecore Biomedical-Papier letztlich bei 11,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,403 Lifecore Biomedical-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers auf 7,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,63 USD wert. Mit einer Performance von -34,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 285,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at