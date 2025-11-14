NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lifecore Biomedical-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lifecore Biomedical-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 11,93 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 838,223 Lifecore Biomedical-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 7,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 613,58 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,86 Prozent.

Lifecore Biomedical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 307,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

