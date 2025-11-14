Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Rentabler Lifecore Biomedical-Einstieg?
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lifecore Biomedical-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 11,93 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 838,223 Lifecore Biomedical-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 7,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 613,58 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,86 Prozent.
Lifecore Biomedical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 307,55 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifecore Biomedicalmehr Nachrichten
Analysen zu Lifecore Biomedicalmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lifecore Biomedical
|6,75
|-4,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.