NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 28.11.2022 wurde die Lifecore Biomedical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,32 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 120,192 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 941,11 USD, da sich der Wert einer Lifecore Biomedical-Aktie am 26.11.2025 auf 7,83 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 941,11 USD, was einer negativen Performance von 5,89 Prozent entspricht.

Der Lifecore Biomedical-Wert an der Börse wurde auf 293,39 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at