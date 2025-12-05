NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lifecore Biomedical-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11,10 USD. Bei einem Lifecore Biomedical-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 900,901 Lifecore Biomedical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers auf 7,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 000,00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,00 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 285,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at