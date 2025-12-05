Lifecore Biomedical Aktie

Lifecore Biomedical-Investition 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lifecore Biomedical-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lifecore Biomedical-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11,10 USD. Bei einem Lifecore Biomedical-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 900,901 Lifecore Biomedical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers auf 7,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 000,00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,00 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 285,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

