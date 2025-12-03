NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Littelfuse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Littelfuse-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Littelfuse-Aktie bei 242,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Littelfuse-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,247 Littelfuse-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (253,48 USD), wäre das Investment nun 10 455,37 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,55 Prozent erhöht.

Am Markt war Littelfuse jüngst 6,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

