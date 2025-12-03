Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Littelfuse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Littelfuse-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Littelfuse-Aktie bei 242,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Littelfuse-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,247 Littelfuse-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (253,48 USD), wäre das Investment nun 10 455,37 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,55 Prozent erhöht.
Am Markt war Littelfuse jüngst 6,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinnte in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.