NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in LSI Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.03.2021 wurde das LSI Industries-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das LSI Industries-Papier bei 8,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,669 LSI Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2024 auf 14,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 172,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,00 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries bezifferte sich zuletzt auf 410,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at