LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Profitable LSI Industries-Anlage?
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSI Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem LSI Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 91,241 LSI Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2025 1 741,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,09 USD belief. Damit wäre die Investition 74,18 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für LSI Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 596,83 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
