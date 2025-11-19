LSI Industries Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das LSI Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des LSI Industries-Papiers betrug an diesem Tag 20,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 493,340 LSI Industries-Papiere. Die gehaltenen LSI Industries-Anteile wären am 18.11.2025 8 534,78 USD wert, da der Schlussstand 17,30 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -14,65 Prozent.
Zuletzt verbuchte LSI Industries einen Börsenwert von 546,67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
