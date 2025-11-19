LSI Industries Aktie

LSI Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in LSI Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das LSI Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des LSI Industries-Papiers betrug an diesem Tag 20,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 493,340 LSI Industries-Papiere. Die gehaltenen LSI Industries-Anteile wären am 18.11.2025 8 534,78 USD wert, da der Schlussstand 17,30 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -14,65 Prozent.

Zuletzt verbuchte LSI Industries einen Börsenwert von 546,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fest -- DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

