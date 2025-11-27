Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Rentable Merit Medical Systems-Anlage?
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Merit Medical Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 182,482 Merit Medical Systems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 87,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 950,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 59,51 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 5,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!