NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Merit Medical Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Merit Medical Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 182,482 Merit Medical Systems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 87,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 950,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 59,51 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 5,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at