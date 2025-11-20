NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Merit Medical Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 70,00 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Merit Medical Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,286 Merit Medical Systems-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2025 1 195,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,69 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,56 Prozent angewachsen.

Merit Medical Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at