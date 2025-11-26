NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren bedeutet

Methanex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,60 CAD. Bei einem Investment von 100 CAD in die Methanex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,832 Methanex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 49,38 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,44 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,56 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Methanex belief sich zuletzt auf 3,77 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at