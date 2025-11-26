Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Methanex-Investmentbeispiel 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Methanex-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Methanex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,60 CAD. Bei einem Investment von 100 CAD in die Methanex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,832 Methanex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 49,38 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,44 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,56 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Methanex belief sich zuletzt auf 3,77 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Methanex Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Methanex Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Methanex Corp. 29,60 -1,33% Methanex Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen