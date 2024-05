NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microvision von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Microvision eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Microvision-Papier statt. Der Schlusskurs des Microvision-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,87 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microvision-Aktie investiert, befänden sich nun 7,210 Microvision-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2024 8,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,16 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 8,36 USD entspricht einer negativen Performance von 91,64 Prozent.

Der Börsenwert von Microvision belief sich zuletzt auf 231,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at