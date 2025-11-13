NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Microvision-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Microvision-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Microvision-Aktie bei 1,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microvision-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 546,448 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 0,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 515,25 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 515,25 USD, was einer negativen Performance von 48,48 Prozent entspricht.

Microvision erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 322,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at