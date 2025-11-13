Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Investmentbeispiel
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Microvision-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Microvision-Aktie bei 1,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microvision-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 546,448 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 0,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 515,25 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 515,25 USD, was einer negativen Performance von 48,48 Prozent entspricht.
Microvision erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 322,34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microvision Inc.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.11.25