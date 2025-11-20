Microvision Aktie

Microvision für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

Lohnende Microvision-Anlage? 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Microvision-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Microvision-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Microvision-Aktie bei 2,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Microvision-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4 184,100 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Microvision-Papiers auf 1,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 174,48 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 58,26 Prozent gleich.

Alle Microvision-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 288,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

